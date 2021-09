CATANIA – BARI: precedenti. Quattro incroci in Serie A, gli etnei non vincono dal 2010

Quindici affermazioni casalinghe dei rossazzurri

Ventisei confronti giocati alle pendici dell’Etna tra Catania e Bari, di cui quattro in Serie A. Incroci ricorrenti tra le due squadre si riscontrano nel campionato cadetto, dove l’ultimo confronto datato 12 ottobre 2014 vide gli ospiti imporsi. Una soleggiata domenica siciliana fece da sfondo al 2-3 maturato sul campo in virtù delle reti di Caputo e De Luca (doppietta) in favore dei pugliesi e di Rosina dal dischetto per gli etnei.

L’ultima sfida in massima serie risale invece al 21 novembre 2010, quando le due squadre erano guidate rispettivamente da Marco Giampaolo e Gian Piero Ventura. Il Catania sbloccò le ostilità a otto minuti dal fischio finale su palla inattiva, grazie a un perentorio colpo di testa di Christian Terlizzi su calcio di punizione battuto da Llama. Alcuni mesi prima, i rossazzurri allenati da Sinisa Mihajlovic rifilarono un poker di reti alla squadra pugliese (marcatori Ricchiuti, Llama, Morimoto e Martinez).

Prima dello 0-0 del 2019 con Lucarelli in panchina e dell’1-1 risalente allo scorso campionato (caratterizzato dai gol di Cianci e Sarao e da un rigore fallito nel finale dai rossazzurri con Dall’Oglio), l’altro precedente in Serie C (concluso a reti inviolate) è datato 1974-75, stagione in cui le due squadre furono protagoniste di un avvincente testa a testa per la promozione in Serie B: il Catania di Egizio Rubino tagliò per primo l’ambito traguardo.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 15

Pareggi: 6

Vittorie Bari: 5

Gol Catania: 33

Gol Bari: 12

Differenza reti: +21

Serie B 1950-51 Catania 2-0 Bari

Serie B 1955-56 Catania 1-2 Bari

Serie B 1956-57 Catania 1-0 Bari

Serie B 1957-58 Catania 2-0 Bari

Serie A 1960-61 Catania 3-1 Bari

Serie A 1963-64 Catania 1-0 Bari

Serie B 1967-68 Catania 5-1 Bari

Serie B 1968-69 Catania 0-0 Bari

Serie B 1971-72 Catania 0-0 Bari (giocata sul campo neutro di Reggio Calabria)

Serie B 1972-73 Catania 1-0 Bari

Serie B 1973-74 Catania 0-1 Bari

Serie C 1974-75 Catania 0-0 Bari

Serie B 1980-81 Catania 1-0 Bari

Serie B 1981-82 Catania 2-1 Bari

Serie B 1982-83 Catania 3-0 Bari

Serie B 1984-85 Catania 0-0 Bari

Serie B 1986-87 Catania 1-0 Bari

Serie B 2002-03 Catania 1-0 Bari

Serie B 2003-04 Catania 1-0 Bari

Serie B 2004-05 Catania 0-1 Bari

Serie B 2005-06 Catania 0-1 Bari (giocata sul campo neutro di Reggio Calabria)

Serie A 2009-10 Catania 4-0 Bari

Serie A 2010-11 Catania 1-0 Bari

Serie B 2014-15 Catania 2-3 Bari

Serie C 2019-20 Catania 0-0 Bari

Serie C 2020-21 Catania 1-1 Bari

