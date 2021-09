CATANIA FEMMINILE – Cinquina del Crotone a Torre del Grifo, Scuto: “Molte indisponibili e tanti errori”

Nota stampa Calcio Catania

Esordio stagionale negativo, in Coppa Italia, per il Catania femminile: a Torre del Grifo il Crotone s’impone per 5-1 dopo aver chiuso la prima frazione già in vantaggio di tre reti. A segno, per le calabresi, De Leonardis (doppietta), Torano, Sacco e Pietrucci su rigore; la Mangiameli ha firmato al 25’ della ripresa l’unica rete etnea. Domenica prossima, secondo turno del girone: Eugenio Coscarello-Catania.

Mister Scuto spiega: “Sapevamo che sarebbe stata una gara molto difficile, avevamo molte indisponibili e le ragazze che le hanno sostituite, pur avendo assicurato il massimo impegno, erano alla prima partita. Noi purtroppo abbiamo ulteriormente complicato la gara, con tanti errori: il Crotone ha meritato ampiamente di vincere, indirizzando il match già nel primo tempo. La partita di oggi è servita comunque a fare esperienza, soprattutto per le più piccole, nate nel 2005, nel 2006 e nel 2007. Torneremo a lavorare in settimana, in vista del prossimo match di Coppa Italia, con la prospettiva di recuperare 3-4 atlete, poi penseremo al campionato”.

TABELLINO PARTITA (1-5)

Reti: pt 24’ De Leonardis, 38’ Torano, 47’ Sacco; st 19’ De Leonardis, 21’ Pietrucci su rigore, 25’ Mangiameli (CT).

Catania: Orlando; Messina, Pietrini, Chiricò, Lanteri; Zappulla (st 28’ Aleo), Fiorile, Fazio (st 19’ Di Mauro), Mangiameli, Villani; Pennisi. A disposizione: Di Stefano, Romano. Allenatore: Scuto

Crotone: Esposito; Criseo (st 41’ Vrenna Gia.), Chiellini, Torano, Rania; Moscatello, Pietrucci (st 41’ Fera), Cardone, De Leonardis; Vona, Sacco. A disposizione: Scerra, Vrenna Gio., Cachia. Allenatore: Nardi

Arbitro: Maione di Ercolano

Ammonizioni: Messina (Ct); Moscatello (Cr)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***