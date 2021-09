CATANIA FEMMINILE – Finocchiaro: “Squadra al completo sarà in grado di conquistare la prima metà della classifica”

Diana Finocchiaro, centrocampista del Catania Femminile, rilascia alcune dichiarazioni al quotidiano La Sicilia in vista del campionato di Serie C, girone C: “L’anno scorso è stato molto emozionante, abbiamo raggiunto la finale a punteggio pieno e vincerla è stata un’emozione unica. E’ sempre bello alzare una coppa, per la prima volta con lo stemma del Catania sul petto. Stiamo integrando le nuove. Al momento alcune siamo fuori per problemi fisici, quanto torneremo la squadra sarà più preparata e più forte, in grado di conquistare la prima metà della classifica”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***