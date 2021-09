CATANIA-FIDELIS ANDRIA: più di mille spettatori presenti

La società rossazzura ha diffuso il report del numero di spettatori presenti sugli spalti dello stadio “Angelo Massimino”, che non apriva al pubblico da Catania-Vibonese di marzo 2020. Il totale dei presenti registrato in occasione di Catania-Fidelis Andria, match valevole per la seconda giornata del girone C di Serie C, ha visto 1.472 tifosi nell’impianto sportivo etneo (952 abbonati, 520 spettatori muniti di biglietto) per un incasso di 4.716,40 euro. Ricordiamo che, per via delle restrizioni anti-Covid (zona gialla), la disponibilità non poteva essere superiore ai 2.500 posti complessivi.

