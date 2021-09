CATANIA-FIDELIS ANDRIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania allo stadio “Angelo Massimino” per il confronto con la Fidelis Andria, valevole per la seconda giornata del girone C di Serie C ed in programma sabato 4 Settembre con fischio d’inizio alle ore 20:30. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 1.78 e 1.90; la “X” tra 3.30 e 3.45; il “2” intorno a 3.90 e 4.20. Fiducia, dunque, nei confronti del Catania – in cerca d’immediato riscatto in campionato dopo un pessimo esordio – che vanta il favore del pronostico potendo sfruttare il vantaggio di giocare tra le mura amiche.

