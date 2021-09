CATANIA: da Greco a Moro, altri cinque rossazzurri all’esordio in questo campionato

Seconda giornata del girone C che ha visto altri calciatori del Catania fare il loro esordio in questo campionato. Si tratta di cinque neo acquisti rossazzurri: i centrocampisti Alessandro Provenzano e Jean Freddi Greco, l’attaccante Leon Sipos, la punta Luca Moro ed il jolly Kevin Biondi, di ritorno a Catania dopo avere lasciato il club a gennaio scorso. Il primo è sceso in campo dal 1′, mettendosi in evidenza come centrocampista votato all’inserimento; Greco è subentrato nel finale a Maldonado assicurando verve e dinamismo; il croato è stato grande protagonista siglando la doppietta decisiva ai fini della vittoria contro la Fidelis Andria; Moro ha sostituito quest’ultimo nel corso della ripresa fornendo anch’egli indicazioni positive; Biondi, inserito al posto di Rosaia al 23′ del secondo tempo, ha avuto un impatto molto positivo ricoprendo il ruolo di mezzala.

