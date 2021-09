CATANIA: la Campagna Abbonamenti non decolla

Nei giorni scorsi il Calcio Catania ha reso noto che la Campagna Abbonamenti 2021/22 si concluderà sabato 18 settembre, alla vigilia della seconda gara stagionale dei rossazzurri allo stadio “Angelo Massimino”, aggiungendo che le “Catania Card 11.700” saranno in consegna al Catania Point di Torre del Grifo fino a sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Ancora per poco tempo sarà dunque possibile abbonarsi per la stagione attuale. Solo un migliaio le tessere sottoscritte.

Risposta fredda dei tifosi, la Campagna Abbonamenti non decolla in un momento di grave crisi societaria con tanti dubbi sul futuro e le prospettive del club, a cui vanno ad aggiungersi le restrizioni anti-Covid in vigore. Restrizioni che, al momento, non consentono peraltro un accesso superiore alle 2.500 unità allo stadio essendo la Sicilia in zona gialla (ma nel mese di ottobre potrebbe passare in fascia bianca). C’è da dire anche che i risultati ottenuti in questo avvio di stagione non sono stati brillanti, tutt’altro. Ad oggi il 2-0 inflitto alla Fidelis Andria rappresenta l’unica gioia rossazzurra sul campo. Domenica approderà ai piedi dell’Etna il Bari, una delle formazioni maggiormente accreditate al salto di categoria e sarebbe di fondamentale importanza fare bottino pieno. Anche per riaccendere un pò l’entusiasmo di una piazza ferita che chiede a gran voce di rivedere calcio vero in palcoscenici ben diversi da quelli attuali.

