CATANIA: nel post-gara parla solo Pellegrino

Terminata la partita che ha visto il Catania capitolare in casa contro la Turris, in conferenza stampa non ci sarà spazio per le parole del tecnico Francesco Baldini. La società rossazzurra ha infatti reso noto che parlerà un solo tesserato etneo, il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino. Il dirigente analizzerà la sconfitta riportata al “Massimino” ed il momento attraversato dalla squadra, immaginiamo con riferimenti anche alla direzione arbitrale, ancora una volta penalizzante per il Catania.

