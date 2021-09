CATANIA: si prepara il Catanzaro-bis al “Ceravolo”

A distanza di 12 giorni, il Catania si appresta ad affrontare ancora una volta il Catanzaro allo stadio “Nicola Ceravolo”. Stavolta, però, in palio ci sono i punti. Dopo la sconfitta beffarda maturata nei minuti di recupero in Coppa Italia schierando prevalentemente in campo le seconde linee, il Catania torna in Calabria provando ad ottenere un risultato che consenta ai rossazzurri di muovere la classifica. La squadra di Baldini troverà un Catanzaro reduce da tre pareggi consecutivi in campionato e fortemente alla ricerca di un successo che rilanci le ambizioni delle aquile.

La classifica del Catania, invece, si presenta assai deficitaria con appena tre punti conquistati finora, in attesa di ricevere la penalizzazione a seguito del mancato pagamento degli stipendi del 2 agosto. Rispetto al match disputato in Coppa Italia gli etnei avranno il vantaggio di affrontare i calabresi conoscendo lo stile di gioco adottato dal tecnico Antonio Calabro. Ovviamente però lunedì gli interpreti in campo saranno molto diversi e “bisognerà battagliare”, prendendo in prestito le parole pronunciate lunedì dal centrocampista Giacomo Rosaia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***