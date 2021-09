CATANIA SOCIAL – Gli auguri rossazzurri di Biondi e Izco

Non solo gli auguri social di tanti ex rossazzurri per il 75/o anno di fondazione del Calcio Catania. Anche quelli di due attuali calciatori etnei: il catanese Kevin Biondi e Mariano Izco.

Biondi sottolinea il fatto che “75 anni fa come oggi nasceva una società che col tempo ha saputo unire famiglie all’insegna della Fede verso un unico Amore, quello per i colori Rossoazzurri… Famiglie che si riuniscono allo stadio a soffrire sugli spalti come la squadra fa in campo. Oggi più che mai, tanti auguri @calciocataniaofficial❤️🐘💙!”. Izco, invece, evidenzia quanto segue: “Dalla gloria della Serie A ai campi fangosi della C. Ne abbiamo vissute 260 insieme, una piccola parte della tua storia, una grande parte della mia vita. Feliz cumple amore mio ❤️💙 “.

