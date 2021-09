CATANZARO-CATANIA: diretta tv su Rai Sport

Lunedì 27 settembre, Catania in campo per affrontare il Catanzaro allo stadio “Nicola Ceravolo” con fischio d’inizio alle ore 21:00. Non è prevista la trasmissione in diretta televisiva su SKY, in compenso la gara – valevole per la quinta giornata del girone C di Serie C – verrà trasmessa su Rai Sport. E’ possibile, inoltre, seguire radiofonicamente sulle frequenze di Radio Fantastica (fm 89.2 per Catania e provincia) e sulla piattaforma Eleven Sports, attraverso l’applicazione scaricabile su smart tv (tipologia di abbonamento – mensile o annuale – e poi selezionare l’evento dal palinsesto) e in diretta streaming.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***