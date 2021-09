CATANZARO-CATANIA: dirigerà Vergaro, le statistiche dell’arbitro

E’ stato designato l’arbitro di Catanzaro-Catania, incontro valevole per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C in programma mercoledì 15 settembre allo stadio “Nicola Ceravolo” con fischio d’inizio alle ore 17:30. Dirigerà il sig. Giorgio Vergaro della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Edoardo Federico Cleopazzo (Lecce) e Federico Fratello (Latina). Quarto ufficiale Alberto Ruben Arena (Torre del Greco).

Vergaro non ha mai arbitrato le due squadre e dirigerà la sua 11/a partita tra i professionisti. Il bilancio complessivo delle partite dirette dal “fischietto” pugliese, includendo Coppa Italia Primavera, Serie D, Under 17 Serie C, Coppa Italia Serie D, Primavera e Play Off di Serie D è di 372 cartellini gialli estratti, 14 rossi, 17 rigori concessi su 94 gare. 38 le vittorie conseguite da squadre di casa, 26 i pareggi e 30 le affermazioni esterne.

