CATANZARO-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti

Nota stampa Calcio Catania

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Nicola Ceravolo” in occasione della gara Catanzaro-Catania, in programma mercoledì 15 settembre alle ore 17.30 e valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2021/22, saranno disponibili fino alle ore 19.00 di martedì 14 settembre, ai sensi della normativa vigente. I tagliandi del Settore Ospiti sono in vendita al prezzo di € 13 + diritti di prevendita. Per l’accesso all’impianto è necessario esibire il documento di riconoscimento.

CANALE DI DISTRIBUZIONE – Punti vendita del circuito “GO2” sottoindicati:

“BOX OFFICE SICILIA” – vai G. Leopardi, 95 – Catania

Altre informazioni comunicate dall’U.S. Catanzaro 1929

La stampa dell’avvenuto acquisto del ticket rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell’impianto, insieme al documento d’Identità in corso di validità e relativo “Green Pass” personale.

La Società “US CATANZARO 1929” declina ogni responsabilità da eventuali problematiche di riconoscimento del biglietto ai tornelli dovute esclusivamente alla stampa non leggibile. La Società “US CATANZARO 1929” comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti, né altri settori, il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a CATANZARO senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

