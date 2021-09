CECCARELLI: “Avanti così per fare qualcosa d’importante. Sono carico. Sipos, scommessa vinta…”

Tra i principali protagonisti della vittoriosa performance del Catania contro la Fidelis Andria, l’esterno offensivo Tommaso Ceccarelli rilascia le seguenti dichiarazioni nel post-gara:

“Siamo partiti subito forte. Questa è la strada da continuare a percorrere se vogliamo fare qualcosa d’importante, lottando e correndo su ogni pallone e mettendo in pratica le idee provate durante l’allenamento. Sono contento che il pubblico abbia apprezzato la mia prestazione, a 29 anni è un orgoglio giocare con questa maglia, in una piazza del genere, sono carico e spero di poter fare sempre meglio e che pian pianino riapra lo stadio per intero. L’intesa con Sipos? E’ un ragazzo che sicuramente possiede delle qualità, deve proseguire nel lavoro come tutti noi del resto. Ieri avevo fatto una scommessa con lui, gli dissi che mi avrebbe offerto una cena se gli avessi fatto un assist e lui fosse andato a segno, ha portato bene. Magari prossima settimana ripetiamo la scommessa (ride, ndr). Monopoli è stata una tappa negativa, ma partire sotto di due gol dopo 15 minuti influisce, ti ritrovi anche in trasferta e diventa tutto più complicato. Rispetto a Monopoli è cambiato l’atteggiamento nei primi minuti, ci siamo guardati in faccia perchè se vogliamo vincere le partite dobbiamo andare forte dal primo minuto. L’unica strada è questa. Nel secondo tempo eravamo avanti di due reti, potevamo anche fare il terzo gol però abbiamo gestito bene la gara portandola a casa senza subire reti con uno scarto di due, penso sia un aspetto importante questo”.

