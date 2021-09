CECCARELLI: l’esterno d’attacco adesso mira al gol, mancante da cinque mesi

Primo assist in questo campionato contro la Fidelis Andria, partita nella quale si è rivelato grande protagonista sul rettangolo verde. Tommaso Ceccarelli ha tanta voglia di far bene in rossazzurro. Raggiante nell’immediato post-gara, il ragazzo romano classe 1992 ha ribadito la propria soddisfazione lunedì. La stagione però è appena iniziata, la strada è ancora lunga e bisogna continuare a premere sull’acceleratore. La capacità di fornire assist a beneficio dei compagni rappresenta una caratteristica ben presente nel giocatore, ma Ceccarelli vuole anche ritrovare al più presto la via del gol. Che manca dal 18 aprile, quando giocava tra le fila della Feralpisalò affrontando il Carpi (Serie C girone B) in cui militava Luca Ercolani, attuale compagno di squadra. Finì 6-1 in favore dei gardesani e Ceccarelli ebbe il merito di sbloccare subito il risultato allo stadio “Lino Turina”. Dopo averci provato al cospetto della Fidelis Andria trovando la pronta risposta del portiere biancazzurro Andrea Dini, domenica riproverà a sbloccarsi in zona gol.

