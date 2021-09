COPPA ITALIA SERIE C: Avellino fuori, Palermo avanti. Gli ex Catania Di Grazia e Curcio eliminano l’ACR Messina

Squadre in campo per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Gare ad eliminazione diretta, in palio l’accesso agli ottavi di finale. Tra i marcatori anche gli ex Catania Andrea Di Grazia e Alessio Curcio, andati a segno a Foggia contro l’ACR Messina. Solo tre successi esterni; quello dell’Ancona-Matelica che sbanca il “Partenio-Lombardi”, della Virtus Entella a Cesena e dell’Albinoleffe sul campo della Pro Vercelli. Riportiamo di seguito i risultati maturati sui vari campi, in grassetto le formazioni qualificate alla fase successiva della competizione:

08.09. 20:30 Piacenza 2-1 Mantova (35′ Bertini, 83′ Tafa, 88′ Parisi)

14.09. 20:00 Padova 1-0 Legnago Salus (41′ Bifulco)

15.09. 15:00 Modena 4-0 Imolese (11′ Azzi, 14′ Minesso, 48′ Baroni, 56′ Bonfanti)

15.09. 15:00 Palermo 2-1 Monopoli (19′ Fella, 25′ Valente, 61′ Grandolfo)

15.09. 16:30 Juventus U23 3-2 Feralpisalò (45’+1 Spagnoli, 45’+3 Soulè, 59′ Soulè, 67′ Compagnon)

15.09. 16:30 Südtirol 4-1 Giana Erminio (13′ Candellone, 33′ D’Ausilio, 59′ Odogwu, 67′ Tait, 87′ Candellone)

15.09. 17:00 Avellino 0-1 Ancona-Matelica (8′ Iannoni)

15.09. 17:30 Catanzaro 1-0 Catania (90’+1 Monterisi)

15.09. 17:30 Fidelis Andria 2-1 Virtus Francavilla (67′ Enyan, 90′ Bubas, 117′ Di Noia)

15.09. 17:30 Foggia 2-0 ACR Messina (27′ Di Grazia, 33′ Curcio)

15.09. 18:00 Viterbese 3-1 Turris (32′ Simonelli, 34′ Longo aut., 46′ Finardi, 76′ Murilo)

15.09. 18:30 Trento 0-0 Seregno (3-1 dopo i calci di rigore)

15.09. 20:00 Pro Vercelli 2-2 Albinoleffe (3-6 dopo i calci di rigore; 10′ Bunino, 35′ Poletti, 48′ Della Morte, 61′ Piccoli)

15.09. 20:30 Cesena 1-2 Entella (46′ Morosini, 65′ Pierini, 93′ Magrassi)

15.09. 20:30 Pescara 2-0 Grosseto (40′ Zappella, 51′ D’Ursi)

16.09. 15:00 Teramo – Siena



