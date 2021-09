COPPA ITALIA SERIE C: Catanzaro-Catania si giocherà alle 17:30

La Lega Pro ha fissato ufficialmente le date con gli orari d’inizio delle partite valide per il Secondo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società interessate. Il prossimo appuntamento del Catania in questa competizione, dopo il successo di misura ai danni della Vibonese, sarà allo stadio “Nicola Ceravolo” contro il Catanzaro. La data si conosceva già – mercoledì 15 settembre – non il fischio d’inizio, previsto alle ore 17:30. I rossazzurri scenderanno in campo a distanza di tre giorni dalla trasferta di Pagani in campionato.

