COPPA ITALIA SERIE C: secondo turno eliminatorio, ecco le partite in programma

Squadre in campo per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Gare ad eliminazione diretta, in palio l’accesso agli ottavi di finale. Queste le partite in programma:

14.09. 20:00 Padova 1-0 Legnago Salus (41′ Bifulco)

15.09. 15:00 Modena – Imolese

15.09. 15:00 Palermo – Monopoli

15.09. 16:30 Juventus U23 – Feralpisalò

15.09. 16:30 Südtirol – Giana Erminio

15.09. 17:00 Avellino – Ancona-Matelica

15.09. 17:30 Catanzaro – Catania

15.09. 17:30 Fidelis Andria – Virtus Francavilla

15.09. 17:30 Foggia – ACR Messina

15.09. 18:00 Viterbese – Turris

15.09. 18:30 Trento – Seregno

15.09. 20:00 Pro Vercelli – Albinoleffe

15.09. 20:30 Cesena – Entella

15.09. 20:30 Pescara – Grosseto

