CURIOSITA’: Baldini e quella vittoria col Catanzaro risalente al 2005…

Da allenatore si è confrontato due volte con il Catanzaro. Lo ha fatto sulla panchina del Catania, perdendo in entrambi i casi (2-0 nello scorso campionato, 1-0 in questa edizione della Coppa Italia Serie C). Per il resto si registra un terzo precedente con il club giallorosso nelle vesti di calciatore. Riferimento che va al 28 maggio 2005.

Ben 16 anni fa, Baldini venne schierato nella linea difensiva del Genoa di Serse Cosmi, in Serie B. Fu il Grifone ad imporsi sulle aquile per 3-1: doppietta di Roberto Stellone e rete di Diego Milito per il Genoa, di Giorgio Corona l’unica marcatura calabrese. La stagione si conclude con la squadra in cui militava Baldini che ottenne il ritorno in massima serie dopo dieci anni: tuttavia, alcuni giorni dopo l’ultimo turno di campionato (in cui il Genoa aveva battuto, per 3-2, il già retrocesso Venezia) fu scoperto un illecito la cui responsabilità venne imputata al Presidente Enrico Preziosi. L’accusa era di aver aggiustato, a proprio favore, il risultato della gara. La sentenza finale del processo, tenutosi in estate, fu il declassamento della società rossoblu e una penalizzazione di 3 punti da scontare nel campionato successivo: la promozione in Serie A si trasformò quindi in una retrocessione in C1. Il Catanzaro, invece, retrocesse sul campo ma venne riammesso in B.

