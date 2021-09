CURIOSITA’: Catania in campo il 4 settembre, l’ultima volta fu proprio con l’Andria…

Sono trascorsi cinque anni dall’ultima volta che il Catania scese in campo in data 4 settembre. Avversaria, curiosamente, anche in quel caso la Fidelis Andria. Correva l’anno 2016, allo stadio “Degli Ulivi” in palio punti importanti per le ambizioni delle due squadre. Al termine dei 90 minuti a trionfare sul rettangolo di gioco fu l’equilibrio. 0-0 il risultato acquisito, terzo pareggio di fila per la formazione rossoazzurra di Pino Rigoli, gara comunque agonisticamente molto valida e intensa.

Le due compagini non lesinarono sforzi. Protagonista dell’incontro l’allora estremo difensore del Catania Matteo Pisseri, autore di un paio d’interventi di pregevole fattura e determinanti. Catania che nel finale sfiorò il gol della vittoria centrando un palo con capitan Biagianti (legno colpito anche da Fall per i padroni di casa, ndr). Negato, inoltre, un rigore solare alla squadra dell’Elefante. Alla fine il pari, comunque, rappresentò il giusto epilogo per quanto complessivamente prodotto dalle due squadre.

TABELLINO PARTITA

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): 22 Cilli; 2 Tartaglia, 4 Aya, 6 Rada, 21 Curcio; 11 Matera, 8 Piccinni; 26 Onescu, 10 Mancino,7 Volpicelli (76′ Cruz); 19 Cianci (70′ Fall). A disp. di Giancarlo Favarin: 12 Pop, 14 Masiero, 29 Annoni, 25 Imbriola, 17 Starita, 16 Minicucci, 18 Ovalle, 20 Berardino, 24 Tito, 30 Klaric.

CATANIA (4-3-1-2): 12 Pisseri; 2 Nava, 6 Drausio , 16 Bastrini, 20 Djordjevic; 8 Silva (58′ Fornito), 5 Scoppa, 27 Biagianti; 7 Calil (73′ Piscitella); 9 Paolucci, 10 Russotto (80′ Barisic). A disp. di Pino Rigoli: 1 Martinez, 3 Bergamelli, 15 Mbodj, 28 Parisi, 23 Di Grazia, 24 Di Cecco, 19 Anastasi.

NOTE: 1′ di recupero primo tempo, 3′ di recupero secondo tempo

AMMONITI: Matera, Mancino, Biagianti, Onescu, Drausio

