ESCLUSIVA – Stampa campana, Galvan: “Nessun timore reverenziale, la Turris non farà barricate a Catania”

In vista di Catania-Turris, partita valevole per la sesta giornata del girone C di Serie C, ringraziamo per essere intervenuto ai nostri microfoni il collega di Torre del Greco Bruno Galvan, che segue da vicino le vicende della Turris per il quotidiano Metropolis.

Arriva a Catania una Turris lanciatissima dopo il 4-1 di Vibo Valentia, ti aspetti una squadra garibaldina anche in Sicilia?

“Arriva una Turris sicuramente galvanizzata dalla prova di Vibo Valentia ma è una squadra che rimane con i piedi per terra perchè comunque va ad affrontare una formazione forte, che ha un passato importante. Inoltre giocare al “Massimino” non è mai semplice per nessuno. La Turris viene a Catania rispettando l’avversario senza alcun timore reverenziale”

Cos’ha portato mister Caneo alla formazione corallina da quando allena la Turris?

“Ha portato un gioco propositivo alla squadra, che secondo me è una delle poche nel girone C ad avere un’identità precisa, una propria filosofia. Con Caneo in panchina già da metà del campionato scorso la Turris ha iniziato a seguire un percorso tecnico-tattico attraverso il quale si stanno vedendo i frutti del lavoro svolto”

Turris con un rendimento iniziale da prima della classe fuori casa in questo campionato. Dove vuole arrivare la squadra di Caneo?

“L’obiettivo è quello di migliorare la posizione dello scorso anno. Quindi, perchè no, arrivare tra le prime dieci classificate disputando gli spareggi promozione”

Il Catania è ripartito dal pareggio di Catanzaro. Come valuti le potenzialità dei rossazzurri?

“E’ una squadra che si è indebolita rispetto alla scorsa stagione, se andiamo a vedere la rosa attualmente a disposizione di Francesco Baldini. Il Catania possiede qualità fisiche e tecniche ma bisogna ancora trovare la quadratura del cerchio e le vicende societarie in qualche modo possono minare il rendimento dei calciatori”

Baldini e Caneo praticano un calcio propositivo, ci sarà da divertirsi giovedì?

“Sicuramente sì. La Turris sia in casa che fuori fa del pressing alto il suo credo ed è una squadra che gioca a calcio. Non aspettatevi barricate dai corallini che, sicuramente, se la giocheranno a viso aperto contro il Catania”

In cosa invece la Turris eccelle e dove i corallini dovrebbero migliorare secondo te?

“La Turris eccelle nel suo gioco offensivo, al di là dei tre attaccanti vanno menzionati anche gli esterni, soprattuto Varutti che è quasi un attaccante aggiunto e viene definito un pò il Gosens della Turris perchè è uno che va a chiudere sempre le azioni offensive”

Quale undici di partenza potrebbe opporre Caneo al Catania?

“Ci sarà il rientro di Perina tra i pali. In difesa non credo si registreranno cambiamenti e giocheranno Manzi, Lorenzini ed Esempio; a centrocampo Ghislandi e Varutti sulle fasce, Tascone e poi ballottaggio Bordo-Franco; in avanti Leonetti o Sartore con Giannone e Santaniello”.

