EX ROSSAZZURRI – Curiale: “Ho sofferto in silenzio. Catanzaro, adesso hai un soldato in più!”

Fresco di reintegro in rosa, l’ex attaccante del Catania Davis Curiale è pronto a dare una mano al Catanzaro, avversario degli etnei in Coppa Italia Serie C, e mostra grandi motivazioni ai tifosi giallorossi via social: “Ho aspettato e sofferto in silenzio tutto questo tempo, volevo ringraziare tutti voi per i messaggi d’affetto che mi state inviando e per l’applauso che ho ricevuto in tribuna durante la prima di campionato ! Sinceramente non me l’aspettavo ma sono rimasto colpito e l’ho apprezzato tantissimo.. Da oggi i miei compagni avranno un soldato in più su cui affidarsi. Vi aspettiamo allo stadio per combattere tutti insieme e toglierci tanti soddisfazioni..”.

