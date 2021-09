EX ROSSAZZURRI – De Canio: “Trascorsi non bellissimi a Catania. I tifosi non meritano questo momento”

L’ex allenatore del Catania Luigi De Canio torna sull’esperienza vissuta sulla panchina rossazzurra ai microfoni di Rai Sport: “Trascorsi non bellissimi. Subentrai in una situazione di grande difficoltà e dopo un po’ di settimane venni anch’io sollevato dall’incarico e dopo di me altri allenatori. Era una situazione di grande difficoltà. Per noi allenatori il discorso di vivere una città è diverso dal risultato calcistico: siamo visti in maniera diversa dalla gente. Ritengo che sia una delle città più belle in cui fare calcio: intanto perché è una bellissima città, poi perché c’è una tifoseria appassionata e vicino alla squadra. Sta vivendo un momento non bellissimo e non lo meriterebbe”.

