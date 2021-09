EX ROSSAZZURRI: Falconieri, dall’eurogol in Serie A nel Catania di Zenga alla rete decisiva contro il Borgorosso

24 maggio 2009. Una data impossibile da cancellare dalla mente di Vito Falconieri, attaccante che realizzò il suo primo gol in Serie A indossando la maglia del Catania contro il Napoli, avversario allo stadio “Angelo Massimino”. Fu un pomeriggio di festa ai piedi dell’Etna per i rossazzurri di Walter Zenga che, vincendo 3-1, festeggiarono il raggiungimento di quota 43 facendo segnare un nuovo record di punti in Serie A, dopo quello stabilito da Pasquale Marino nella stagione 2006/07. Quello di Falconieri fu un gol bellissimo, vivendo una giornata emozionante che lo fece sognare nella speranza di riuscire ad affermarsi ad alti livelli.

Nelle successive annate, però, non decollò la carriera del ragazzo che scese di categoria vestendo le maglie di numerose altre squadre: Ascoli, Taranto, L’Aquila, ancora Ascoli, Crotone, Parma, Gubbio, Pavia, Santarcangelo, AltoVicentino, Grosseto, San Severo, Lentigione, Voluntas Spoleto, Corato, Anconitana e, adesso, Città di Mola. Nei giorni scorsi l’attaccante brindisino classe 1986 ha messo la sua firma sul decisivo 2-1 inflitto in trasferta al Borgorosso Molfetta (primo turno d’andata Coppa Italia d’Eccellenza). Per l’entusiasmo della società molese che, attraverso una nota ufficiale, presentando l’ingaggio del ragazzo aveva parlato dell’esplosione di una bomba “devastante”, “una macchina da gol a disposizione di mister Castelletti”.

