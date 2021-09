EX ROSSAZZURRI: Martinez, esordio amaro con la Triestina

Fatica la Triestina che non decolla in questo avvio di stagione nel girone A di Serie C (solamente 2 punti raccolti nelle prime 4 partite, ndr). Nei giorni scorsi è arrivato anche l’esordio in maglia alabardata di Miguel Ángel Martínez, portiere spagnolo che ha firmato il passaggio alla Triestina dopo avere rifiutato la proposta di rinnovo del Catania. Prima partita amara per Martinez, che ha incassato due reti in casa contro la Juventus Under 23 per il risultato finale di 1-2: “Non vedevo l’ora – spiega – avevo tanta voglia e fame ma non è andata come speravo e come volevo. Nessuno voleva questo risultato. C’è solo da rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare. E’ stata una gara basata sugli episodi e nel mio ruolo è dura perché la volontà è quella di non prendere gol. Immagino che i nostri tifosi saranno giù, noi vogliamo riportare entusiasmo”, le parole dell’estremo difensore evidenziate da tuttoc.com.

