EX ROSSAZZURRI – Di Piazza (Fidelis Andria): “Ero tra la vita e il non giocare più”

Ha corso il rischio di non giocare più a calcio. Sono stati momenti delicati, quelli vissuti dall’ex attaccante del Catania Matteo Di Piazza, ora in forza alla Fidelis Andria e che ha esordito nei giorni scorsi in occasione del pareggio casalingo con la Vibonese dopo avere temuto per la sua carriera: “Venivo da un periodo brutto, ero tra la vita e il non giocare più ma per fortuna all’improvviso è arrivata l’idoneità. Per me domenica è stata una liberazione e un orgoglio, entrare e sentire quel boato nei miei confronti mi ha dato un’ulteriore conferma della fiducia che c’è. Sto lavorando e sto cercando di raggiungere al più presto la forma ottimale ma sono indietro rispetto agli altri. Per essere al 100% ci vuole ancora un po’ di tempo”, le parole riprese da tuttocalciopuglia.com.

