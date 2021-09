EX ROSSAZZURRI – Reginaldo (Picerno): “Felicissimo di essere qui, quest’anno sarà dura per tutti”

L’esperto attaccante brasiliano Reginaldo ha avuto un impatto positivo con la nuova squadra in cui gioca, l’AZ Picerno. Ne parla ai canali ufficiali del club, nel corso della rubrica Casa Picerno: “Sono veramente contento della scelta, felicissimo. Spero di dare il massimo come ho sempre fatto in tutte le squadre in cui ho militato. Cercherò di dare il mio contributo anche fuori dal campo a beneficio dei giovani, conta tanto. Speriamo di raggiungere la salvezza più velocemente possible, così dopo magari ci toglieremo qualche altra soddisfazione. Pensiamo di potere crescere ancora molto, dando il massimo contro tutti attraverso 90 minuti costanti di sacrificio a rincorrere gli avversari e rubare palla in primis. Quest’anno il girone C è ancora più difficile perchè tutte le squadre sono attrezzate per disputare i playoff. Sarà veramente dura per chiunque”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***