EX ROSSAZZURRI – Spinesi: “A Bari tifosi con la puzza sotto il naso. A Catania, invece, il Catania viene prima di tutto”

Doppio ex attaccante di Catania e Bari, ai microfoni del Nuovo Quotidiano di Puglia Gionatha Spinesi si sofferma sulle due piazze in vista del match di domenica: “Bari è una piazza che con gli anni ha cominciato ad avere la puzza sotto il naso. Abituati a tanti anni di A con Fascetti, ai tifosi a un certo punto non è bastata più la Serie A, si voleva un piazzamento UEFA. Quando poi la squadra è retrocessa e non ha avuto la fortuna e la capacità di tornare su, il tifo si è un po’ perso. Quando si è primi a non andare allo stadio per vedere la partita, poi non si può incolpare la squadra se va male. A Catania, invece, questo non è mai accaduto. A Catania il Catania viene prima di tutto, c’entra poco la categoria e tutto quello che avviene intorno. Negli anni non sono mancate le contestazioni, ma la passione nei confronti della maglia e della squadra intesa come nome è sempre stato messo davanti al resto”.

