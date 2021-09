EX ROSSAZZURRI – Ternana, inizio campionato da incubo per Lucarelli: “Mi assumo io la responsabilità”

Terza sconfitta su tre in Serie B per la Ternana di Cristiano Lucarelli. Dopo avere autenticamente dominato il torneo di Lega Pro, la squadra umbra fatica nell’avvio del campionato cadetto. L’exploit di Coppa Italia a Bologna aveva fornito indicazioni molto positive, ma l’avventura in B è iniziata tutt’altro che nel migliore dei modi. Prima la sconfitta interna per 0-2 col Brescia, poi il ko sul campo della Reggina (3-2), adesso il tonfo interno al cospetto del Pisa che strapazza i rossoverdi per 4-1. Decisamente non l’inizio che i tifosi ternani si aspettavano. L’ex allenatore del Catania a fine gara ha commentato: “A prescindere, prima di capire nei particolari cosa ho sbagliato, mi assumo io la responsabilità. Me la prendo perché sono l’unico che ho le palle di prendersela. Siamo stati osannati e ora siamo dei coglioni. L’anno scorso ho preso tanti applausi, è giusto che devo alzare la mano se la squadra è cosi labile”, aggiungendo però che “non sono preoccupato, non siamo allo sbando, penso che risorgeremo” (fonte dichiarazioni ternananews.it).

