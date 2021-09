FAVARIN: “Ropolo può fare molto bene a Catania”

“Ropolo dopo Gavorrano ha fatto molto bene. Mi fa piacere per lui che si trovi in una piazza del genere. Ho visto la partita con il Bari si è fatto trovare pronto e ha dato tutto se stesso ma può fare ancora molto bene“. Questo il pensiero ai microfoni di tuttoc.com di Giancarlo Favarin, ex tecnico – tra le altre – di Pisa, Ternana e Venezia che ha avuto modo di allenare il difensore Paolo Ropolo ai tempi del Gavorrano. Il ragazzo classe 1993 si mise in evidenza con il club della provincia di Grosseto dove ha militato per ben sei stagioni, prima di fare bene al Pontedera totalizzando oltre 60 presenze.

