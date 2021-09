GOLFO: “Nuovi stimoli alla Vibonese, daremo filo da torcere a chiunque”

Dopo le prime parole di Reginaldo da calciatore dell’AZ Picerno, ecco quelle di Francesco Golfo, che ha lasciato Catania al termine della passata stagione trovando nuova sistemazione, in extremis, a Vibo Valentia: “Provo nuovi stimoli, sono contento di essere qui, non vedo l’ora di scendere in campo e di esultare con i tifosi tutti insieme. Siamo un bel gruppo di palermitani nello spogliatoio, compreso il mister che conosco bene. Avverto sensazioni positive, ho visto la partita precedente della Vibonese e mi ha fatto una buona impressione. Il mister gioca con il 4-3-3- o 4-2-3-1, sistemi di gioco adatti alle mie caratteristiche. Quest’anno il girone C sarà ancora più difficile con tante squadre attrezzate, però sono convinto che noi faremo bene e daremo filo da torcere a chiunque”.

