INFERMERIA: ancora nessuna novità sul brasiliano Claiton

Alla ripresa degli allenamenti a Torre del Grifo, si valutano le condizioni fisiche dei giocatori in vista della trasferta di Catanzaro. Per il confronto esterno di campionato con la squadra giallorossa non si registra alcuna novità in relazione alla disponibilità dell’esperto difensore brasiliano Claiton, che non ha ancora disputato una gara ufficiale in questa stagione. La settimana che porta all’incontro del “Ceravolo” consentirà a Sipos e Russini di recuperare al meglio dagli acciacchi delle ultime settimane. Calapai, invece, ha dovuto fare i conti con l’influenza che aveva messo in dubbio fino all’ultimo il suo impiego domenica contro il Bari. Anche lui, a rischio diffida, potrà ripristinare la piena efficienza fisica.

