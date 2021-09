LA SICILIA – Baldini: “Bene Sala. Piccolo può tornare a livelli eccelsi, anche Calapai potrà dare sempre di più”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

All’interno del quotidiano locale si leggono alcune dichiarazioni rilasciate da mister Francesco Baldini nel post-gara di Catanzaro, in aggiunta a quelle già riportate nelle ultime ore: “Sala ha buoni numeri, come Stancampiano. Sono portieri di livello. Sala contro il Catanzaro è piaciuto, ma per me non è una sorpresa visto che in allenamento ha questo rendimento. Piccolo ha recuperato la condizione, ha fatto vedere ottime cose ma deve aggiungere minuti preziosi alle sue prestazioni nelle gare ufficiali. Per gradi tornerà il giocatore che il pubblico ha visto a tratti nella stagione scorsa. Può tornare ai livelli eccelsi, ma serve tempo. Considero anche Calapai un calciatore importante che gradualmente potrà dare sempre di più. Parlo spesso con loro e li stimolo a crescere. Risponderanno certamente”.

