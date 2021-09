LA SICILIA: lungo confronto Pellegrino-Le Mura

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Grande delusione in casa Catania nella Tribuna Vip dello stadio “Angelo Massimino” (dove era presente anche l’ex portiere rossazzurro Ciro Polito), al termine della partita Catania-Bari. Specie nel box in cui avevano preso posto, tra gli altri, il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino e l’Amministratore Unico rossazzurri Nico Le Mura. Entrambi a fine partita hanno parlottato a lungo alla ricerca di soluzioni immediate da adottare in vista del match di campionato a Catanzaro (si giocherà lunedì alle ore 21:00).

