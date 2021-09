LE ULTIME DALLE SEDI: secondo giorno di lavoro per il Catania. Bari, sabato rifinitura in Calabria

Il Catania ha sostenuto il secondo allenamento a Torre del Grifo in vista della sfida al Bari. Ieri due gruppi di lavoro hanno svolto programmi differenziati: palestra e piscina per i rossazzurri in campo a Catanzaro; per tutti gli altri atleti a disposizione, dopo le esercitazioni tecniche, una partita a tema, una sessione di lavoro intermittente e una partitella. Oggi invece, nel pomeriggio, dopo una sessione di forza esplosiva in palestra, il gruppo si è dedicato in campo ad esercizi di velocità. Nella seconda parte della seduta, approfondimenti tattici situazionali relativi alla costruzione di gioco e una partitella. In chiusura, lavoro specifico per la linea difensiva. Sabato rifinitura e dichiarazioni pre-gara di mister Francesco Baldini, il quale farà anche chiarezza sulle condizioni fisiche dei giocatori, su tutti Simone Russini che resta in forse.

In casa Bari, penultima seduta di lavoro. Questo pomeriggio, dopo una prima parte in sala video, la squadra allenata da Michele Mignani si è allenata sul terreno del “San Nicola” incentrando il lavoro in campo su riscaldamento tecnico e parte tattica a tutto campo, dedicando la parte finale della seduta ad esercitazioni specifiche su calci piazzati e conclusioni a rete. Per sabato prevista seduta di rifinitura pre-gara che verrà svolta in Calabria, dunque il gruppo raggiungerà la sede del ritiro in Sicilia. L’infortunato Mazzotta ed i tre fuori lista Bolzoni, De Risio e Semenzato non saranno a disposizione per la trasferta etnea.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***