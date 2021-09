MAITA (Bari): “Siamo molto forti. Vincere a Catania darebbe ulteriore fiducia”

Il centrocampista del Bari Mattia Maita carico in vista di Catania: “Vincere darebbe un ulteriore iniezione di fiducia a squadra (soprattutto), ambiente e tifosi. Significherebbe che stiamo percorrendo la strada giusta. Ci alleniamo tutti forte, la sudara è molto forte, il livello di competitità si è alzato e per un calciatore, un presidente e una squadra non c’è cosa più bella. Qualsiasi giocatore arrivato a Bari quest’anno sa che c’è un unico obiettivo. Fallire di nuovo per noi che siamo qui da più anni sarebbe un colpo al cuore, chi è arrivato ed ha vinto campionati in passato invece vuole ripetersi. C’è la voglia di portare a casa i tre punti, le difficoltà uniscono il gruppo ed i risultati aiutano. E’ importante continuare a vincere e spero che arrivi al più presto il mio primo gol facendone, poi, qualche altro in più”.

