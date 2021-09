MARTINELLI (Catanzaro): “Gara dura col Catania, buona squadra”

Il difensore del Catanzaro Luca Martinelli analizza l’avvio di campionato non esaltante della sua squadra in vista del confronto col Catania, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Un avvio così nessuno se lo immaginava considerando le aspettative della piazza, della società e di noi stessi. C’è molto da lavorare, ma siamo fiduciosi. Cosa ci è mancato finora? Dobbiamo tirare fuori qualcosa in più sul piano mentale, dell’agonismo, avere fame e voglia di dimostrare di essere più forti degli avversari. Il Catania? Sarà una gara dura perché i siciliani, al di là dei risultati, sono una buona squadra. Noi ci stiamo preparando con la consapevolezza di dover vincere. Senza pressioni esagerate, senza trasformare l’obiettivo in un assillo perché dopo ci saranno tante altre partite, ma vogliamo riscattarci”.

