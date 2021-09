DI MATTEO: “Livello si è abbassato, Catania e Palermo bloccate in C”

Il terzino Luca Di Matteo, la scorsa stagione in forza al Teramo e che ha indossato – tra le altre – le casacche di Lecce, Vicenza e Palermo, parla del livello di competitività in Serie C ai microfoni di nicoloschira.com:

“Il livello si è sicuramente abbassato molto rispetto a qualche anno fa. Le nuove regole che hanno inserito, sommate alla crisi post-COVID, hanno abbassato la qualità delle rose e alcune formazioni medio-basse sono formate da ragazzi giovanissimi e con un’esperienza tutta da costruire. Ci sono tre-quattro squadre per girone che sono candidate forti a vincere il campionato, poi c’è tanto divario: le formazioni di medio-basso livello daranno filo da torcere, ma fino a un certo punto. Vedo un ampio divario. Pescara, Catanzaro, Bari sono alcune delle formazioni da promozione, con giocatori esperti o di categoria superiore. Stesso discorso per il Padova, che ci prova da svariati anni al Nord e mi sembra nell’anno giusto per ritrovare la Serie B. Una sorpresa? Il Monopoli lavora bene da anni, è una mina vagante, ma nel girone C ci sono tantissime formazioni di livello e piazze con grande storia: Palermo e Catania, per citare altre due piazze che sono rimaste “bloccate” in Serie C”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***