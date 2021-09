MERCATO – Negro (Triestina): “Ecco perchè ho accettato l’offerta degli alabardati”

Quante volte radiomercato lo ha accostato al Catania? Una trattativa realmente esistita ma non andata decisamente per le lunghe, quella che avrebbe dovuto portare dal Monza al Catania Stefano negro. Il difensore, invece, in coincidenza con l’ultimo giorno di mercato ha detto sì alla proposta della Triestina. Dalle colonne de Il Piccolo ha spiegato come mai, fra le varie offerte ricevute, ha accettato quella della Triestina: “Innanzitutto è stata la società che mi ha voluto più fortemente, e poi perché già quando venivo a giocare a Trieste mi ha sempre colpito lo stadio, ma anche la società forte. Anche se è arrivata in extremis, è stata una scelta facile. Credo che la Triestina possa lottare per il vertice, in C però è un inferno con tante squadre che puntano a salire. L’importante è restare attaccati al vertice”.

