MERCATO: dopo il no al Catania, Bove si gioca le sue carte alla Roma

Il Catania ci ha provato, ma il tentativo è andato a vuoto. Il centrocampista classe 2002 di proprietà della Roma Edoardo Bove, richiestissimo dalla Serie A alla C, alla fine non si è mosso dalla capitale avendo stregato Josè Mourinho nel ritiro pre-campionato. Diego Tavano, procuratore del ragazzo, ai microfoni di forzaroma.info scommette sulle potenzialità del suo assistito: “Bove è sempre stato considerato un talento dalla dirigenza. Con l’infortunio di Veretout si sono convinti a portarlo in ritiro. È stata una grande soddisfazione vedere la sua escalation durante il pre-campionato, ma su questo non avevo dubbi. Ha qualità, forza fisica e intelligenza sopra la norma. Mourinho e la dirigenza se ne sono accorti, così Edoardo avrà le sue chances e quindi dipenderà tutto da lui”.

