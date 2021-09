MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti degli ultimi giorni

E’ ancora calciomercato in Serie C nonostante la chiusura della sessione invernale. Lorenzo Angeli, difensore classe 2000 del Monterosi, si accasa in Serie D al Prato. Il giovane esterno di proprietà dell’Avellino Federico Capone passa in prestito al Novara. Il difensore classe 1988 Pasquale Rainone dice addio alla Turris e torna alla Casertana. La Paganese, dopo avere messo a segno il colpo Marco Firenze a centrocampo – battendo la concorrenza del Catania – potrebbe tesserare il difensore centrale Dramane Konate (fonte tuttoc.com). Il Potenza, che ha trovato l’accordo per la risoluzione contrattuale con l’esperto attaccante Fabio Mazzeo, valuta il profilo di Jerry Mbakogu che è stato proposto nei giorni scorsi (fonte tuttopotenza.com). Saluta la Juve Stabia la punta classe 1994 Victor Walker Varas Gomez che ha risolto il contratto.

