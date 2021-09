MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

E’ ancora calciomercato in Serie C nonostante la chiusura della sessione invernale. Si guarda agli svincolati.

Nel girone C il Foggia sogna il colpaccio Oliver Kragl. Sarebbe un ritorno per il giocatore tedesco che si è svincolato dal Benevento proprio nell’ultimo giorno di contratto. I rossoneri hanno offerto un contratto biennale (fonte tuttocalciopuglia.com). La Turris comunica di essersi assicurata l’attaccante brasiliano classe 1995, in possesso di cittadinanza italiana, Francisco Sartore: ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per la stagione successiva.

Il Catanzaro, invece, cede il giovane attaccante Salvatore Cusumano in prestito secco alla Casertana. L’esperta punta del Potenza Fabio Mazzeo piace in Serie D. In particolare al Cerignola, che potrebbe fare partire l’assalto al giocatore. Trattativa però non facile, considerando anche il fatto che, avendo giocato ieri in campionato, Mazzeo potrebbe esordire con il Cerignola solamente a ottobre (fonte tuttocalciopuglia.com). A proposito di Potenza, la società lucana mette nel mirino l’attaccante ex Bisceglie Daniele Rocco (fonte tuttopotenza.com).

