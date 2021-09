NIKE – LINEA ORO SPORT: merchandising online, attese novità

C’è curiosità attorno al merchandising online in fase di allestimento per quanto riguarda il marchio Nike – Linea Oro Sport. Come noto l’azienda in questione ha ratificato un accordo con il Calcio Catania per la fornitura del materiale tecnico 2021/22. Le divise ufficiali sono già state presentate, a breve ci saranno novità in relazione alla vendita degli articoli legati al merchandising rossazzurro. Massimo Beltempo, Amministratore aziendale di Linea Oro Sport, ha affermato le scorse settimane che “rimarrete favorevolmente colpiti dalla gestione del merchandising, dalla realizzazione dall’estetica. Marchio Catania e Nike sicuramente hanno un peso rilevante. Vorremmo fare partire il merchandising e lo store nei primi giorni di settembre”. Presto conosceremo tutti i dettagli del marchandising online che includerà zaini, borse, zuccotti, cappelli, felpe, polo, giacche, piumini, t-shirt, tute, maglie e pantaloncini rossazzurri. Anche il negozio ‘La Rinascente’ dovrebbe dare la possibilità di usufruire di un angolo adibito alla rivendita degli articoli in questione.

