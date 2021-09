PAGANESE-CATANIA: come cambia la storia del match. L’Elefante cade per la quinta volta al “Torre”, inviolato dal 2019

Sale a cinque il numero di sconfitte riportate dal Catania a Pagani con un bilancio aggiornato che include tre pareggi e due vittorie rossazzurre. Gli unici successi dell’Elefante restano quelli risalenti al 2017 e 2018, rispettivamente 2-5 e 2-4 con gol catanesi di Di Grazia, Ripa, Lodi, Aya ed ancora Lodi nel primo caso; Marotta e Curiale (autori di due doppiette) nel secondo. La Paganese aveva piegato le resistenze del Catania per l’ultima volta nel 2019 (3-1, unico marcatore etneo Dall’Oglio su punizione). Quello maturato quest’anno è il primo 1-0 nella storia dei confronti tra le due squadre allo stadio “Marcello Torre”. Per il resto si registrano un 2-1 azzurrostellato proprio con Grassadonia in panchina (Lega Pro 2016/17) e due cinquine: il 5-0 nel 1929 ed il 5-1 datato 11 febbraio 1979 con unica rete del Catania siglata da Morra. Sono 21 i gol complessivamente rifilati dalla Paganese al Catania in Campania contro le 13 realizzazioni etnee.

