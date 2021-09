PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Sconfitta immeritata a Catanzaro, bisogna sostenere i ragazzi”

Pensiero social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, dopo la sconfitta di misura riportata a Catanzaro in Coppa Italia Serie C: “La beffa è sempre dietro l’angolo, sempre. Cosi come il calcio è tremendamente episodico. Non è bastato tenere equilibrata una partita dove tutto questo interesse a spuntarla non c’era, giusto per l’orgoglio. E intanto non è bastato. Non è bastato tenere botta, soffrire, proposi, rendersi pericolosi e divorarsi qualche gol. Arriva quell’episodio come 1000 in una partita e ti fotte. Come un colpo di testa su calcio d’angolo, all’ultimo minuto. E questo è successo ieri. Potremo anche dire che alla fine uscire dalla coppa Italia non è un dramma, ma una sconfitta non piace a nessuno. Però ancor di più rispetto alla gara di Pagani, i ragazzi in campo non meritavano assolutamente la sconfitta. Poco da dire, davvero, a parte la poca incisività in avanti. È mancata, ancora una volta, il guizzo vincente, la stoccata decisiva. C’è da lavorare, materiale umano ce n’è, ci vuole tempo e pazienza. Non siamo una corazzata, bisogna sostenere i ragazzi, per i loro limiti e per quello che hanno da dare. Con tutti i tifosi dalla loro parte, non si sentiranno soli”.

