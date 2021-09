PICCOLO: è il tuo momento in campionato

Antonio Piccolo si appresta a disputare la sua prima gara da titolare in questo campionato. L’attaccante napoletano classe 1988 ha giocato dal 1′ nella stagione regolare solamente in Coppa Italia Serie C, allo stadio “Nicola Ceravolo”. Stasera Piccolo farà altrettanto e proprio a Catanzaro, ma stavolta in palio ci sono punti importanti ai fini della classifica e del morale di un Catania che viene da una serie di sconfitte di fila.

Piccolo sta bene, lo ha precisato lo stesso mister Francesco Baldini nella conferenza stampa pre-gara. Chiaramente prenderà il posto di Tommaso Ceccarelli. Quest’ultimo, infatti, ha riportato un infortunio muscolare che dovrà essere valutato con molta attenzione dallo staff medico rossazzurro. Ceccarelli, uno dei rossazzurri più propositivi in questo avvio di stagione – a parte l’episodio del rigore fallito contro la Paganese – sarà costretto a dare forfait a Catanzaro, ma Piccolo ha dato segnali incoraggianti nelle ultime uscite e si giocherà una chance importante nello scacchiere tattico rossazzurro. Alla ricerca della forma migliore e, soprattutto, di gol e assist che contribuiscano a risollevare la squadra dell’Elefante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***