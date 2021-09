LA SICILIA – Polito (D.S. Bari): “Catania, spero che arrivi una rivalsa…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Dopo il pareggio del Catania ci siamo abbassati oltremodo, abbiamo sfiorato il gol in più occasioni specie nelle ripartenze. La vittoria per noi è importante. Avevo già letto che per i rossazzurri sarà una stagione complicata, ma da ex giocatore rossazzurro spero che arrivi una rivalsa in tutti i sensi”. Parole del Direttore Sportivo del Bari Ciro Polito, uno dei vari ex dell’incontro che ha vinto i biancorossi pugliesi imporsi sul Catania allo stadio “Angelo Massimino”. Era presente in Tribuna Vip, dove ha seguito la gara con la moglie e altri famigliari.

