PRIMI TRE PUNTI AL MASSIMINO: doppietta di Sipos e Andria al tappeto

Nel match d’esordio al Massimino il Catania sconfigge 2-0 la Fidelis Andria e riscatta la brutta prova di Monopoli, agguantando la prima gioia stagionale.

Il primo tempo si apre con i padroni di casa pericolosi già al 3’ con il sinistro di Ceccarelli ottimamente respinto da Dini. Gli ospiti rispondono invece (7’) con la volée di Bubas che termina di poco sopra la traversa. Appena 60” dopo il Catania trova il vantaggio. Ceccarelli pesca Sipos sul filo del fuorigioco che, con estrema freddezza, batte Dini in uscita portando in vantaggio i rossazzurri. Al 18’ bella azione personale di Ceccarelli che si destreggia tra due avversari ma il suo tiro si rivela troppo debole per creare problemi al portiere ospite. Qualche istante dopo (20’) padroni di casa ancora pericolosi con la punizione di Russotto che però termina di un soffio a lato. Al 21’ è invece la Fidelis Andria ad impensierire la retroguardia etnea con la conclusione di Bonavolontà che però viene facilmente bloccata da Stancampiano. Tre minuti più tardi è Russotto a non centrare lo specchio della porta con un tiro di controbalzo dal limite dell’area. Al minuto 34 i biancazzurri sfiorano la rete con il colpo di testa di Bubas parato in tuffo dall’attento portiere etneo. In pieno recupero il Catania trova il raddoppio: (46’) Fontana sbaglia il controllo e lancia in campo aperto Sipos che, a tu per tu con Dini, trafigge per la seconda volta l’estremo difensore andriese.



In una seconda frazione di gioco meno spumeggiante è Provenzano (53’) ad impensierire per primo la retroguardia ospite ma la sua conclusione termina di poco a lato. Al 59’ Baldini richiama in panchina uno stremato Ceccarelli in favore di Simone Russini. Qualche istante più tardi (67’) la Fidelis Andria non sfrutta uno svarione difensivo etneo con Alberti che tutto solo dal limite spara altissimo sopra la traversa. Dopo lo spavento mister Baldini decide di sostituire Rosaia e Sipos inserendo i neoacquisti Biondi e Moro. Al minuto 74 Catania vicinissimo al tris ma il tiro a botta sicura di Biondi viene provvidenzialmente deviato in corner da Benvenga. Due minuti dopo lo splendido tiro a giro di Russotto trova la pronta risposta di Dini che respinge in tuffo la pericolosissima conclusione del numero 7. Nel finale (81’) spazio anche per Izco e Greco che rilevano Provenzano e Maldonado. Al triplice fischio esplode (dopo più di un anno senza spettatori) la gioia dei tifosi rossazzurri per la prima vittoria stagionale del Catania 2021/22. Al termine dei 90 minuti la compagine di Baldini ottiene con ordine, lucidità e merito i tre punti, avendo la meglio su una Fidelis Andria volitiva ma troppo confusionaria.

