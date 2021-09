REGINALDO: “Picerno, non sono il botto di mercato. Possiamo diventare grandi”

L’attaccante brasiliano Reginaldo, neo acquisto del Picerno ed ex Catania, dopo le prime dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale rossoblu parla ai microfoni de La Nuova del Sud tracciando la strada in vista delle prossime partite: “Non dobbiamo avere paura di alcun avversario. Siamo una realtà piccola, ma possiamo diventare grandi. Quest’anno è ancora più difficile, ma noi abbiamo fame di punti. Io non sono il botto di mercato, perché credo che il direttore Greco avesse già fatto un ottimo lavoro, in squadra abbiamo infatti tanti giocatori di esperienza”.

