RUSSINI: “Dimostrato di sapere soffrire insieme, possiamo fare un ottimo campionato”

Autore del suo primo gol rossazzurro e del momentaneo vantaggio del Catania a Catanzaro, l’esterno offensivo Simone Russini rilascia alcune dichiarazioni nel post-partita del “Ceravolo”:

“Il mio gol nasce da quel calcio piazzato, sono cose che proviamo in allenamento. Spesso calciamo le punizioni a fine allenamento, in settimana le abbiamo battute bene. Il fatto che il gol sia arrivato così non è un caso. Sono felice di avere segnato ma l’importante è la prestazione della squadra, ripartiamo da qui. Purtroppo a Vibo ho sbagliato il rigore ma bisogna andare avanti, l’importante è farsi trovare pronti. Poi il resto vien da sè. Il mister mi ha chiesto ad inizio stagione di giocare da falso nueve perchè non avevamo tanti giocatori in quel ruolo. L’importante è giocare, anche in porta se necessario. E’ normale incontrare qualche difficoltà in un ruolo non tuo, ma bisogna sempre dare il massimo. Per fortuna il mister è un allenatore moderno, partono in undici ma praticamente si gioca in 16 nell’arco dei 90′ e molte volte sono più determinanti quelli che entrano a gara in corso“

“Abbiamo dimostrato di sapere soffrire, magari nella ripresa è subentrata la paura di perdere punti, ma avere sofferto insieme non prendendo gol è davvero importante. Potevamo fare meglio in alcune ripartenze ma portiamo a casa quello che di buono è stato fatto. Ogni partita è difficile. Io ho giocato in tutti e tre i gironi della C, il gruppo meridionale è il più complicato perchè ci sono tante squadre forti e piazze importanti. Che sia la Turris, il Bari o qualsiasi altra formazione servono la testa e la determinazione giuste, altrimenti rischi di fare una brutta partita. Proseguiamo il difficile percorso dando il nostro contributo per disputare un ottimo campionato”.

